Um muro caiu sobre um veículo na manhã desta terça-feira (30/4), na Avenida Bias Fortes, em Barbacena, na Região Central de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um GM Onix de cor branca estava estacionado na via quando a estrutura cedeu.

De acordo com testemunhas, o fato ocorreu no momento em que um caminhão saiu de um estacionamento e esbarrou na viga superior do portão, o que levou à queda parcial do muro.

O CBMMG informou que não houve vítimas, no entanto, o restante do muro corria risco de cair, por isso, o local foi isolado pela equipe. Os militares acionaram a Defesa Civil Municipal, que deu continuidade à interdição, devido ao risco existente.

Posteriormente, o veículo atingido foi removido pela Guincho Mantiqueira, e o muro, demolido por uma retroescavadeira.

Também foram acionados ao local a Perícia da Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de trânsito e mobilidade urbana (Setram).