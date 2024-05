Carro foi completamente tomado pelas chamas, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH

Por Clara Mariz e Alexandre Guzanshe

Um carro pega fogo na Rua Barão de Macaúbas, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da noite desta terça-feira (30/4). Não há informação de feridos.

A reportagem do Estado de Minas flagrou o momento que o veículo estava completamente em chamas, no meio da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas até a publicação desta matéria ainda não havia chegado ao local.

O incêndio aconteceu próximo a uma construção de um prédio e a uma residência.

Matéria em atualização