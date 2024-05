O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais aceitou uma denúncia do Ministério Público contra três policiais militares que foram flagrados agredindo adolescentes durante operação da PM no bairro Bela Aurora, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

O vídeo mostra que os adolescente estão detidos. Um dos policiais, então, dá um tapa no rosto da vítima, que não esboça reação. Eles foram apreendidos em uma incursão por denúncia de tráfico de drogas. Na denúncia do Ministério Público, os policiais militares serão julgados por violência arbitrária, constrangimento ilegal, condescendência criminosa, falso testemunho e lesão corporal.





Na decisão, o Tribunal Militar determinou que os policiais denunciados sejam citados pelo comandante deles a constituir advogado ou recorrer à Defensoria Pública.

A reportagem procurou a Polícia Militar para saber o posicionamento do órgão sobre a denúncia, mas não obteve retorno. A reportagem não conseguiu contato com os policiais denunciados. Os policiais, as vítimas e as testemunhas serão ouvidos no dia 20 de agosto, às 14h.