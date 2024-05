Um homem de 32 anos foi preso em Pequeri, município na Zona da Mata mineira, suspeito de possuir vídeos de conteúdo íntimo da enteada de 12 anos. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que realizou a prisão na última sexta-feira (26/4), o padrasto usava os vídeos para coagir a jovem a enviar clipes “mostrando o órgão genital.” Caso ela não enviasse, o homem ameaçava contar à mãe dela sobre as imagens que tinha.

O padrasto também insistia para a enteada se encontrar com ele, com o objetivo de abusar sexualmente da menina e com o argumento de que ninguém ficaria sabendo.



Diante da situação, a vítima pediu ajuda a uma pessoa de confiança, que acionou a polícia. A equipe da Delegacia de Polícia Civil em Bicas cumpriu o mandado de prisão com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O aparelho celular do investigado foi apreendido.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa