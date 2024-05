Um motorista de ônibus da linha 4102, que vai de Bairro Aparecida ao Serra, foi esfaqueado no início da tarde desta terça-feira (30/4) na Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura Municipal, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Leia também: BH: quadrilha que roubou mais de 30 casas de luxo é pega pela polícia



A Guarda Municipal está no local e informou que o suspeito seria um vendedor ambulante de balas que tentou entrar no veiculo, mas foi impedido pelo motorista. O suspeito entrou no ônibus e desferiu golpes com a faca no braço e na costela da vítima.

O motorista está sendo levado pela Polícia Militar para o Hospital João XXIII. Segundo a Guarda Municipal, o suspeito escapou pela Avenida Afonso Pena de ônibus.

Aguarde mais informações