A Rua David Maurílio Mourão, no Bairro Palmeiras, na Região Oeste de Belo Horizonte, e as ruas Fernão Gomes e Pedro de Sintra, no Bairro Taquaril, na Região Leste da capital, terão o sentido de circulação de trânsito alterado no mês de maio.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o sentido direcional da Rua David Maurílio Mourão, no trecho entre a Rua Bolívar Ferreira de Melo e a Rua Deputado Sebastião Nascimento, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única a partir de sexta-feira (3/5).

Já as ruas Fernão Gomes, no trecho entre a Rua Ramiro Siqueira e a Rua Theodoro Bonfim, e Pedro de Sintra, no trecho entre a Rua Luiz Vaz de Torres e a Rua Ramiro Siqueira, também mãos duplas, passam a operar em mão única a partir do dia 28 de maio.

A decisão foi tomada com base em estudos técnicos realizados com a finalidade de reorganizar a circulação de trânsito, gerando maior segurança e fluidez no uso das vias. A mudança foi aprovada em Assembleia Geral dos Acionistas, realizada em 25 de janeiro deste ano.