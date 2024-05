Um caminhão derramou toda a carga na Fernão Dias e interditou a pista no sentido Belo Horizonte, nesta manhã de terça-feira (30). A pista foi liberada por volta das 11h30.

Segundo a Concessionária Arteris, o acidente na BR-381 aconteceu no Km 722, em Carmo da Cachoeira, Região Sul de Minas. O congestionamento chega a 3 km de fila. Equipes da concessionária atuam no local.



Não há informações da situação de saúde do motorista e as causas do acidente.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver toda a carga espalhada pela pista. Não é possível identificar o que é a carga, mas ela ocupa a pista por um trecho grande.

Para os motoristas que passam na região, é melhor evitar a rota, uma vez que ainda não há previsão para liberação.