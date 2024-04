Todos os ocupantes de uma caminhonete morreram quando o veículo bateu em um caminhão na noite desse domingo (28), na BR-381. O acidente ocorreu no Km 170, em Baguari, distrito de Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce (MG).

Três equipes de bombeiros foram para o local, onde desencarceraram o motorista do caminhão, preso ao painel do veículo. Ele ficou aos cuidados da equipe do SAMU. Um passageiro do caminhão não precisou de atendimento.



No veículo de passeio, que se encontrava capotado, estava apenas o corpo do motorista, preso ao cinto de segurança, os outros três passageiros foram ejetados para fora do veículo.

A caminhonete teve um princípio de incêndio, eliminado com um extintor. Um caminhão de combate a incêndio foi solicitado para prevenir outros incêndios e, posteriormente, a lavar a pista.

Bombeiros realizando a limpeza da pista CBMMG/Divulgação

A equipe da PRF fez a segurança da via e preservou a cena até a chegada da perícia da Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar também compareceram para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e garantir a segurança.

O reboque foi acionado para remover o veículo tombado na pista.