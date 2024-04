Um acidente com um ônibus de viagem, na noite desse sábado (27/4), deixou sete mortos, na altura do Km 85, na BR-116, em Medina, Região do Vale do Jequitinhonha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo havia saído de Caruaru, em Pernambuco, e ia para Campinas, no interior de São Paulo, com passagem por Vitória da Conquista, na Bahia.

Foram quatro mortes constatadas no local do acidente e outras três pessoas morreram a caminho do hospital. Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Santa Rita, em Medina; para o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim; e para uma unidade de saúde em Pedra Azul. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O acidente aconteceu no trecho entre os dois municípios, quando o ônibus tombou em uma curva. A estimativa é de que havia pelo menos 54 passageiros.

Entre os mortos, os bombeiros informaram que está uma jovem de 26 anos, natural de Águas Belas, em Pernambuco.

Transporte regular

Os bombeiros não souberam informar se o veículo estava regular para fazer o transporte de passageiros. De acordo com os militares, não foi encontrada a lista de passageiros no local e o motorista também não foi localizado. Como o transporte dos feridos foi feito pelo Samu, o condutor pode estar entre eles ou entre os mortos.