Um homem, de 21 anos, foi indiciado por estuprar e matar uma mulher em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em fevereiro deste ano. Ele foi preso em março deste ano. A vítima, de 42 anos, desapareceu ao ir à padaria, no Bairro Santa Cruz, em 21 de fevereiro.

O corpo foi encontrado seis dias depois em uma área de mata, próximo a uma linha férrea. Ela foi morta a pedradas. De acordo com a Polícia Civil, o indiciado desferiu diversos golpes em seu rosto e cabeça.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Otávio Luiz de Carvalho, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, informou que o homem foi identificado a partir da tornozeleira eletrônica que usava. Ele e a vítima foram vistos juntos andando próximo ao local onde o crime aconteceu.

“Inicialmente o homem disse que foi uma segunda pessoa que matou a mulher e que ele teria só a acompanhado até o local. Depois ele disse que teria recebido R$ 3 mil para levá-la até lá, mas que não fez nada e que teria ficado no local, apenas olhando”, explica o delegado.

Ao ser confrontado com as imagens de segurança e o rastreio da tornozeleira eletrônica, o indiciado confessou o crime. “Ele disse que a matou porque estava com medo de ser cobrado pelos traficantes locais, porque nem o tráfico perdoa crimes contra a dignidade sexual”, afirma Otávio.

O homem já havia sido indiciado por outro estupro. Ele também possui passagem pela polícia por: roubo, receptação, furto, violência doméstica, ameaça, tráfico e porte de droga.