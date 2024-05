Belo Horizonte recebeu nesta terça-feira (30/4) o certificado que a nomeia como "Cidade Árvore do Mundo". O certificado foi concedido pelo programa Tree Cities of The World, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e pela organização americana Arbor Day Foundation.

A iniciativa reconhece municípios que demonstram liderança em relação a práticas arbóreas, como o manejo e preservação de árvores, florestas urbanas e espaços verdes. Para comemorar o título, a PBH realiza o plantio de novas árvores e amplia o horário de funcionamento de três parques municipais.

A capital mineira é umas das 34 cidades brasileiras que se enquadram nas linhas de ação do projeto da FAO, que exige a existência de um levantamento para recursos arbóreos, assim como iniciativas de plantio e educação ambiental.

Durante a entrega do certificado, foram plantadas 25 árvores no Parque Lagoa do Nado – entre elas um Pau Brasil, árvore símbolo do país, pelo prefeito Fuad Noman (PSD). “Eu fico muito satisfeito porque esse título que a gente recebeu, para mim, é a prova maior, porque o trabalho feito com as árvores da capital é bem feito, estruturado e organizado. É um trabalho que dá orgulho para o povo de Belo Horizonte”. Em 2023, por exemplo, foram plantadas 24.830 árvores e, em 2024, segundo a PBH, a expectativa é chegar ao plantio de 30 mil.

Além da ação simbólica para comemorar o novo título, foi anunciado a ampliação do horário de funcionamento de três parques municipais da cidade. Confira abaixo.

Novo horário de funcionamento de parques

A partir desta terça (30), três parques municipais de Belo Horizonte terão seu horário de funcionamento estendido.

São eles os parques Lagoa do Nado (Rua Desembargador Lincoln Prates, 240, Itapoã), na Região da Pampulha; Jacques Cousteau (Rua Augusto José dos Santos, 366, Betânia), Região Oeste; e Orlando de Carvalho Silveira (Rua Juruá, 860, Silveira), Região Nordeste. Os três parques, que fechavam às 17h, estarão abertos até 21h.

Com a ampliação do horário dos três parques, BH passa a ter cinco locais funcionando até 21h. Desde o ano passado, os parques municipais Américo Renné Giannetti e Mirante das Mangabeiras já atendem à população em horário estendido.

Feriado com programação gratuita nos parques

Neste feriado do Dia do Trabalhador, a PBH promove uma programação gratuita e especial para toda a

família. As atividades começam às 16h e adentram o início da noite, aproveitando a ampliação do horário dos parques, que passam a funcionar em novo horário.

Além de repertório musical variado, a programação também conta com atrações culturais e feira de empreendedores locais. Confira abaixo a programação completa em cada um dos parques.



Parque Orlando de Carvalho Silveira

Rua Juruá, 860 - Silveira



17h - Aula de Yoga - Escola Yogademia



Para participar, leve um tapete, colchonete ou canga e use roupas confortáveis



18h - Intervenções e brincadeiras com os Palhaços Sociedade do Riso



19h - Sucessos da MPB: Luau com o músico Tom Farias

Parque Municipal Jacques Cousteau

Rua Augusto José dos Anjos, 366 - Estrela do Oriente



14h às 20h - Feira Delas



Produtos artesanais e alimentícios de empreendedoras locais



16h30 - Aula de Lian Gong - Grupo Jacques Cousteau



17h30 - Apresentação de Percussão do Programa Escola Integrada



Performance do grupo da Escola Municipal Mestre Ataíde

18h - Apresentação da Orquestra Sagrada Geração



Roda de choro com os instrutores Weider Alef e Lucian



Interação e musicalização infantil com a instrutora Daphne Marçal

18h30 - Aulão da Academia da Cidade



19h - Apresentação de Percussão do Programa Escola Integrada



Performance do grupo da Escola Municipal Mestre Ataíde

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Rua Desembargador Lincoln Prates, 240 / Rua Hermenegildo de Barros,904 - Itapoã



16h às 20h - Todas as vozes - música autoral no parque

Apresentação de músicos e compositores da cena autoral da grande BH

16h - Samba rock e MPB com Roque Dias



17h30 - Música regional e MPB com Lou Gomes



19h - Pop rock com Henrique Ferreira e a Estação 35





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos