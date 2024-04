A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inicia na próxima semana o plantio de cinco flamboyants com altura de cinco metros na Praça Raul Soares, no Centro da capital. Duas unidades chegarão na próxima semana e as outras três nos próximos 30 dias. As árvores estão sendo adquiridos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O plantio foi aprovado pela Diretoria de Patrimônio do município, pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), uma vez que a Praça é tombada.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Leandro Pereira explica a iniciativa. "O plantio das cinco árvores tem o objetivo de recompor o projeto paisagístico da praça, aprovado pelos órgãos do Patrimônio e de repor três árvores que tiveram que ser suprimidas em março em razão de apresentarem risco iminente de queda”.

Os cortes foram baseados em laudos técnicos emitidos por engenheiro agrônomo da PBH, profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Além disso, a supressão das árvores havia sido autorizada pelos órgãos do patrimônio.

Na ocasião, foram suprimidos dois Flamboyants e uma espatódea que apresentavam, entre outras características, raízes expostas, entradas de “casas de ratos” e podridão do tronco na base.

Sobre os flamboyants

Combinando com o clima da capital mineira, o nome da árvore com origem no latim significa “flamejante” e faz referência às conhecidas flores em vermelho vivo que parecem chamas.

Com origem na Ilha de Madagascar, o flamboyant foi descrito em 1824 por um botânico francês. As árvores passaram a enfeitar o Brasil no século 19, quando Dom João VI se encantou pelas cores das flores.

Apesar de estarem ameaçados de extinção no estado selvagem, os flamboyants são muito cultivados pelo valor ornamental. Em Belo Horizonte, é possível ver diversos exemplares das árvores na Praça Raul Soares e no Parque Municipal, no Centro-Sul da cidade, além da Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que conduz o inventário sobre a arborização urbana, há 3,5 mil flamboyants em espaços públicos de BH, distribuídos assim: Região Centro-Sul (787), Leste (415), Oeste (993), Noroeste (624) e Pampulha (938).





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice