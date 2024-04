Um homem de 20 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (29/4) por atropelar duas pessoas no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Polícia Militar (PM) foi chamada e descobriu que, além de ter sintomas de embriaguez, o condutor não tinha carteira de habilitação. As vítimas são uma mulher de 19 anos e um homem de 23 anos. Eles passavam pela rua Professor Bernardo, quando o carro invadiu a calçada e os atropelou. O veículo só parou ao bater em um poste.





O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou as vítimas no chão sangrando. Ambos foram levados para o Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e permanecem internados. Segundo a PM, o condutor do carro apresentava fala desconexa, variação de humor e cheiro de cerveja. Apesar de se negar fazer o teste do bafômetro, disse aos policiais que tinha bebido, mas não especificou o quanto.

Quando pedida a documentação pela polícia, ele contou não ser habilitado. O carro foi apreendido e o condutor foi conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.