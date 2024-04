O crime aconteceu em Itapagipe, pequena cidade do Triângulo Mineiro

Um homem, de 32 anos, foi espancado até a morte no meio da rua em Itapagipe, no Triângulo Mineiro, no último sábado (27/2). A vítima foi atingida por vários golpes de uma lajota de cimento na cabeça.





Os suspeitos, que são primos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM). Aos policiais militares, eles disseram que não se arrependeram do crime.





Testemunhas relataram que, inicialmente, os envolvidos brigaram, sendo que a vítima teria acertado um dos suspeitos com um soco no rosto. Em determinado momento, um dos suspeitos deu um soco nas costas da vítima, sendo que, em seguida, a mesma caiu ao chão.

No chão, a vítima teria sido atingida com vários socos. Depois disso, o outro suspeito, teria entregado a lajota de cimento para o primo que acertou vários golpes na cabeça da vítima.





Também consta no registro policial que pouco tempo depois do assassinato, uma equipe da PM localizou e prendeu os primos em uma residência no Bairro Cohab.