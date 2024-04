Uma professora universitária de Minas, que é PCD, denunciou nas redes sociais as dificuldades que passou em um voo com destino a Belo Horizonte.

De acordo com a professora, apesar de ter direito a condições especiais no voo, uma série de ilegalidades a impediram.

Outro assunto que repercutiu foi o fato de o governo federal ter acionado o STF contra 12 leis, estaduais e municipais, que facilitam o acesso a armas de fogo. Em Minas, duas legislações estão incluídas.



Assembleia começa primeira semana com pauta destravada em meses

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) começou nesta segunda (29/4) sua primeira semana em mais de dois meses com a pauta destravada e livre para apreciação de projetos propostos por deputados estaduais em plenário.

Quase um terço dos aposentados da PBH pode ficar sem pensão

Suspensão dos pagamentos de 500 aposentados e pensionistas que recebem pela Prefeitura de Belo Horizonte poderá ocorrer por falta de recadastramento. De acordo com a PBH, dos 1.760 nascidos no mês e que precisam preencher a documentação, 28,4% ainda não o fizeram.





Homem sofre queda de oito metros, bate cabeça em pedra e sobrevive em Minas

Um homem de 39 anos sobreviveu ao bater a cabeça em uma queda de uma altura de aproximadamente 8 metros, em uma trilha na cachoeira Cascata das Virgens, em Três Marias, Região da Central de Minas.



Inscrições para o Encceja começam nesta segunda (29/4)

Interessados em participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 já podem fazer a inscrição. O prazo segue aberto até 10 de maio. Solicitações de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social também devem ser feitas durante o mesmo período.



Mariana e Ouro Preto vivem situações distintas quando o assunto é cinema

Unidas pela história, as cidades vizinhas Mariana e Ouro Preto, assistem agora a situações opostas. Enquanto Mariana terá inaugurado em 1º de maio um novo cinema, Ouro Preto espera pela volta do Cine-Teatro Vila Rica, que saiu de cena em 2018 e deixou vazio o belo prédio construído no final do período imperial.



Sinfônica Heliópolis estreia na Sala Minas Gerais com ingressos gratuitos

Primeira orquestra sinfônica do mundo criada em uma periferia, a Orquestra Sinfônica Heliópolis se apresenta pela primeira vez na Sala Minas Gerais, no próximo domingo (5/5), às 11h.