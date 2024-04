Quinhentos aposentados e pensionistas que recebem pensão pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e que nasceram em abril poderão ficar sem o benefício se não fizerem a prova de vida até a próxima terça-feira (30/4). Caso o beneficiário perca o prazo, o pagamento será suspenso e só será retomado após a efetivação da prova de vida, “respeitando o tempo de fechamento da folha de contra-cheque”, destaca a administração municipal.

De acordo com a PBH, dos 1.760 nascidos no mês e que precisam preencher a documentação, 28,4% ainda não o fizeram, o que representa 500 beneficiários. O recadastramento é obrigatório e deve ser feito a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário.

Até o momento, 15 aniversariantes de janeiro; 20 de fevereiro e outros 158 de março não fizeram a prova de vida 2024 e estão com o benefício bloqueado, e só poderá ser retomado após o aposentado ou pensionista realizar o processo no atendimento gerencial de qualquer unidade bancária do Bradesco (banco conveniado com a PBH).

Desde o ano passado, a prova de vida passou a substituir o recadastramento, com o objetivo de coibir possíveis fraudes no recebimento de vencimentos por terceiros. Agora, o processo pode ser feito pela internet, através do aplicativo ou site do governo federal, ou presencial pelo autoatendimento em uma agência do Bradesco.