Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão na BR-494, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O veículo capotou no início da noite desse sábado (27/4), na altura do km 39. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão saiu da pista e parou com as rodas para cima no acostamento da rodovia. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Dois passageiros, que não tiveram a identidade revelada pelos bombeiros, morreram ainda no local. Outro carona, de 24 anos, ficou preso às ferragens e foi levado em estado grave ao hospital. Ele apresentava trauma abdominal e pélvico, além de graves fraturas em ambas as pernas.

Já o motorista, de 23, foi resgatado com uma fratura no braço direito e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma unidade de pronto-atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.