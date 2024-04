Uma mulher que estava na garupa de uma moto morreu ao bater de frente com um carro, dirigido por um motorista alcoolizado, que entrou na contramão. O caso aconteceu neste domingo (28/4), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A motocicleta envolvida era pilotada por outro homem, que ficou gravemente ferido na colisão.

A batida ocorreu na Rua Maura André Baduy, no Bairro Gerson Baduy. O motorista de 57 anos perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e acertou a moto que ia no sentido oposto. Josefa Graciano dos Santos Nogueira, de 47 anos, que estava na garupa, foi arremessada a uma distância de 11 metros e morreu na hora. O condutor da motocicleta foi levado ao Hospital São José e segue internado.

Quando policiais militares chegaram no local, perceberam sinais claros de embriaguez no causador da batida, como fala desconexa, hálito etílico e andar cambaleante. O teste com bafômetro apontou nível de 1,01 mg/L de álcool no sangue do homem, o que configura crime de trânsito. Aos militares ele contou que havia consumido álcool durante todo o dia antes do acidente. O motorista foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil. O carro foi apreendido.