Nem a Polícia Militar e nem a Polícia Civil têm, ainda, qualquer pista de duas mulheres que atacaram e agrediram, com golpes de capacete, uma atendente de um serviço de mototáxi, em Passos, no Sul de Minas Gerais. A vítima está internada na Santa Casa local.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a vítima estava na recepção, quando as duas mulheres entraram no local e foram direto em direção à atendente, golpeando-a com um capacete.

A mulher foi encontrada caída ao chão e levada para o hospital, onde a equipe médica constatou um traumatismo craniano. Segundo boletim médico, o estado dela é grave.



Leia: Preso homem que descumpriu medida protetiva e ameaçou a ex de morte

Não existe, segundo as polícias, qualquer pistas e também a motivação para o crime. A expectativa é que a vítima se recupere, para dar informações sobre o que teria motivado o crime.