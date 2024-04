Um homem de 29 anos, que ameaçou de morte a ex-companheira, de 27 anos, foi preso pela Polícia Civil, em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na última sexta-feira (26/4). Os crimes ocorreram em Itapecerica, na mesma região.

A denúncia foi feita pela vítima, em 23 de abril. Segundo ela, no dia anterior, o suspeito se aproximou intencionalmente da residência dela, descumprindo medida protetiva concedida a ela, e proferiu ameaças de morte devido ao seu inconformismo com o término do relacionamento.

Com a violação da ordem judicial expedida em favor da vítima, a Polícia Civil solicitou à Justiça, a prisão preventiva do suspeito.

Leia: Suspeito de estupro é morto em troca de tiros com a polícia

“É importante destacar que a lei não apenas visa proteger mulheres durante relacionamentos estáveis ou casamentos, mas também em situações muito comuns, após o término de relacionamentos afetivos, quando ocorrem lamentáveis formas de violência, mesmo que não físicas, e, em alguns casos, combinadas com outros crimes, como perseguição”, afirma o delegado Miguel da Silva, que preside o inquérito.

O homem deverá ser indiciado pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, além de descumprimento de medida protetiva, de acordo com o artigo 24-A, da Lei Maria da Penha.