O suspeito de aplicar o golpe do falso sequestro em Belo Horizonte foi preso nesta terça-feira (30/4). O homem de 27 anos seria o responsável por fazer, pelo mínimo, 14 vítimas, em sua maioria, idosas.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof) instaurou inquérito para apurar as denúncias e, durante a investigação, foi descoberta uma organização criminosa composta por, no mínimo, três suspeitos, que fizeram 14 vítimas na capital.

Mariana Pacheco, delegada responsável pelo caso, afirma que o prejuízo total estimado é de R$ 300 mil além do valor das joias. “Cumprimos mandados contra o suspeito de 27 anos, que atuaria como coletor dos bens da vítima, além de efetuarmos busca residencial, resultando no recolhimento de um veículo, bolsa referente a aplicativo de entregas e celular utilizados para a prática criminosa”, detalhou.

O golpe

Apurações apontam que o grupo ligava para o telefone fixo da vítima e, ao mesmo tempo, contatava a mesma pessoa pelo celular, informando que algum parente estava sob o poder de um criminoso. em seguida, a vítima era forçada a seguir determinados comandos caso quisesse a vida do familiar preservada.



Inicialmente, a vítima deveria atender uma videochamada e não colocar o telefone fixo no ganho, de modo que não seja possível fazer contato com terceiros. Em seguida, o criminoso passa a exigir que ela reúna dinheiro em espécie e joias em um recipiente específico. Após a vítima reunir tudo que lhe é determinado, o suspeito indica um local nas proximidades da residência em que os bens deverão ser deixados.

Por fim, quando já deixados os bens exigidos e a vítima retorna para a sua residência, um indivíduo passa pelo local e recolhe o que ela deixou. As investigações continuam para identificar os demais suspeitos.