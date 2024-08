O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta sexta-feira (9/8) um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente aéreo ocorrido no início da tarde de hoje no bairro Capela, em Vinhedo (SP), com 62 pessoas a bordo. O apelo ocorreu durante cerimônia de Lançamento da Fragata Tamandaré em Itajaí , Santa Catarina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





"Tenho que ser portador de uma noticia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé, pra gente fazer um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião, na cidade de Vinhedo em São Paulo, com 58 passageiros e parece que 4 tripulantes, e parece que todos morreram, queria pedir um minuto de silencio para as vitimas", disse Lula.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h25. Trata-se de um avião de passageiros, modelo ATR-72. A aeronave saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

O governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), antecipou o retorno para o estado de São Paulo e vai para o município de Vinhedo acompanhar os trabalhos das equipes.