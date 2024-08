Avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo

O avião que caiu em Vinhedo (SP) na tarde desta sexta-feira (9/8) perdeu 4,5 mil metros em apenas 1 minuto, de acordo com dados da plataforma de monitoramento FlightAware. A aeronave da Voepass Linhas Aéreas, que transportava 58 passageiros e 4 tripulantes, não deixou sobreviventes, conforme as autoridades locais.



O trajeto da aeronave mostra que, após decolar do aeroporto de Cascavel, no Paraná, por volta das 12h, ela manteve uma linha reta. Após uma hora de voo, o avião fez uma pequena curva e, 20 minutos depois, realizou uma curva brusca já entre Vinhedo e Valinhos.

Ainda segundo o FlightAware, o avião estava a 439 km/h no momento em que começou a cair. O voo tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, na região Metropolitana de São Paulo, com previsão de chegada às 14h.

O avião envolvido no acidente em Vinhedo era um modelo ATR-72-500, utilizado especialmente em rotas regionais. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave é uma turboélice com capacidade para 74 passageiros. Segundo a fabricante, o modelo pode atingir uma velocidade máxima de 511 km/h.

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), órgão do Cenipa, para apurar as causas do acidente.

Em nota, a Voepass informou que está utilizando todos os recursos disponíveis para apoiar os envolvidos, mas ainda não há confirmação sobre as causas do acidente. A companhia também está fornecendo informações aos familiares e colaboradores pelo telefone 0800 941 9712, disponível 24 horas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia