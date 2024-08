No último domingo (11/8), Dia dos Pais, viralizou no TikTok o vídeo do reencontro entre um filho e um pai ausente. O motorista de aplicativo, que se identifica como Diguin na rede social, gravou o momento em que seu pai entra no carro, em Belo Horizonte, sem reconhecê-lo de imediato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No começo do vídeo, o pai entra no carro conversando com o cunhado, quando o filho pergunta: “Para onde, amigo?”. O homem informa o destino e continua a conversa sem prestar atenção em Diguin. “Não percebeu até agora. É tanto tempo que ele nem lembra do filho”, diz o motorista para a câmera.



Diguin continua a gravação até que o pai o reconhece, abre um sorriso e beija o filho no rosto. “Que doideira, fiquei todo feliz agora”, diz o passageiro.

Segundo o motorista, o vídeo foi gravado há seis meses para enviar no grupo da família, em que o pai não está incluído, mas só nesta semana ele decidiu publicar no TikTok. Em cinco dias, o registro alcançou cerca de 1,3 milhão de visualizações.

Comentários como "perdoar é para os fortes", "nós levamos na brincadeira, mas no fundo dói" e "não tenho essa maturidade" foram registrados na publicação. Muitos também se identificaram com o abandono e disseram que ele deveria ter expulsado o pai do carro. Outros acharam que o vídeo era uma brincadeira.

Com a repercussão, o filho publicou outro vídeo contando a história da família. “Tenho mais dois irmãos. Meu pai nos abandonou depois que minha mãe se separou dele. Ele amava mais ela do que os filhos. Eu tinha dez anos. Vi ele poucas vezes depois, nada constante”, relembra.



Diguin afirma que, diferentemente do que alguns seguidores comentaram, ele não sente raiva do pai, por isso nem pensou em expulsá-lo do carro. “Não tenho ódio nem raiva. Eu tinha muito quando era criança, adolescente. Depois de um tempo, você vê que não faz muita diferença na sua vida. Você cresceu sem ele, fez tudo sem ele. Hoje em dia, come sem ele, bebe sem ele. É como se fosse um colega que eu vejo na rua e cumprimento”, comenta.

O filho ainda esclareceu os comentários sobre o pagamento da corrida. "Além da corrida, falei para ele pagar uma caixa de cerveja para eu tomar quando acabasse de trabalhar. Já não pagou pensão a vida toda, não ia pagar a corrida também?”, brinca.