A Justiça Federal de Belo Horizonte determinou nesta sexta-feira (16/8) que a Fundação Renova ajuste os cadastros dos atingidos pelo desastre de Mariana para garantir a proteção dos direitos das mulheres da região. Foram identificadas irregularidades e violações por parte da instituição.

A decisão acusa a Fundação Renova de adotar um modelo patriarcal que impôs uma metodologia 'burocrática, excludente e tendenciosa'. Ao considerar as mulheres como subordinadas dentro do núcleo familiar, o acesso delas aos programas de reparação foi significativamente comprometido, resultando em violações de direitos e injustiças no tratamento das atingidas pelo desastre.





Com a determinação do juiz federal Vinicius Cobucci, da 4ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, a Fundação Renova terá que corrigir e atualizar os cadastros das vítimas do desastre. Essa revisão tem como objetivo garantir que informações essenciais sejam incluídas, assegurando a elegibilidade dessas mulheres aos programas de auxílio financeiro e indenização. O processo de revisão será contínuo, sem prazo para conclusão, e não exigirá autorização de terceiros, garantindo maior autonomia e justiça.

Também foi estabelecida a suspensão imediata do tratamento de dados das pessoas atingidas pela Fundação Renova. A instituição tem até 60 dias para apresentar um plano detalhado de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que deve incluir mecanismos de revisão e correção, conforme as diretrizes do Comitê Interfederativo (CIF).





A ação civil pública que levou à decisão foi movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública, e teve como réus a Fundação Renova, Samarco Mineração S.A., Vale S.A., e BHP Billiton Brasil Ltda.