A candidata da UP à Prefeitura de Belo Horizonte, Indira Xavier, criticou a construção do Rodoanel como solução para o grande fluxo de carros e caminhões e para os acidentes no Anel Rodoviário. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Indira propôs a duplicação da via, seja lateralizada ou de forma verticalizada, como solução.

"O Rodoanel está sendo criado única e exclusivamente para transportar minério da nossa cidade, da nossa Região Metropolitana, para os portos, para poderem ser escoados. É uma rodovia privada com um pedágio, que vai custar 35 centavos a cada quilômetros, que vai cortar 11 cidades, mas que vai, principalmente, acabar com bairros inteiros. Comunidades que têm 40 anos de existência num território, vão perder tudo", criticou a candidata da UP.





Indira reforçou, durante a sabatina, que a retirada de pessoas de suas casas não é um problema relacionado apenas ao valor dos terrenos, mas das relações sociais que aquelas famílias possuem com a comunidade local. Além disso, ela afirmou que as bacias hidrográficas que abastecem Belo Horizonte e a Região Metropolitana também estão em risco por causa do Rodoanel.

E propôs como solução para a grande quantidade de acidentes e de veículos que trafegam pelo Anel a duplicação da via o que, segundo a candidata, poderia ser inclusive com a construção de um andar, conforme ocorre na Linha Vermelha no Rio de Janeiro. "Resolve problema de mobilidade tirando da gaveta a duplicação do Anel Rodoviário, que, inclusive, pode ser feito de primeiro andar como tem em outras cidades", afirmou.