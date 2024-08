Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, cinco pretendentes ao cargo de prefeito vão tentar tirar a cadeira da atual prefeita Eliza Araújo (PSD), candidata à reeleição. São eles Adriano Espíndola Cavalheiro (PSTU), Anderson Adauto (PV), Paulo Piau (PSDB), Samir Cecílio (PL) e Tony Carlos (MDB). Entre os candidatos, Paulo Piaui e Anderson Adalto já governaram a cidade por dois mandatos no passado e, agora, vão tentar comandar o Executivo pela terceira vez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Conheça o perfil e as propostas de todos os seis candidatos, por ordem alfabética:

Adriano Espíndola Cavalheiro (PSTU)





O advogado Adriano Espíndola Cavalheiro, de 51 anos, é militante político desde 16 anos de idade e foi o fundador do PSTU de Uberaba no ano de 1997. Ele, que faz parte da direção estadual e nacional do partido, já foi candidato a prefeito em 2000, 2004 e 2008 e, além disso, tentou uma vaga de vereador na cidade em 2016. Nas eleições de 2020, Cavalheiro foi candidato a vice-prefeito.





O candidato do PSTU defende o transporte gratuito e redução de tributos, criação de uma empresa pública de transporte e de uma rede de restaurante populares, educação 100% pública, desmilitarização da Guarda Municipal, valorização do funcionalismo, combate à LGBTfobia e ao racismo.





Anderson Adauto (PV)

Anderson Adauto, 67 anos, é advogado. Ele já foi deputado estadual em Minas Gerais de1987 a 2002, presidindo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 1999 e 2000. Além disso, ele foi ministro dos Transportes entre 2003 e 2004, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2004, Adauto deixou o Ministério dos Transportes para se candidatar à Prefeitura de Uberaba, tendo sido eleito em outubro do mesmo ano. Nas eleições de 2008, também foi reeleito em primeiro turno, com 54,80% dos votos.





Anderson Adauto defende a melhora do serviço público, desenvolvimento econômico, geração de empregos e renda, e justiça social, priorizando saúde, educação, infraestrutura e sustentabilidade.





Elisa Araújo (PSD)

Elisa Araújo tem 41 anos e é formada em Arquitetura e Urbanismo e especialista em gestão de negócios. Foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação Industrial do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande. Em 2020, se tornou também a primeira prefeita mulher de Uberaba, ao vencer as eleições daquele ano.





As bandeiras defendidas por Eliza são o avanço de projetos já iniciados em seu governo, como o Programa Desenvolve Uberaba, que tem como principal projeto a captação de água do Rio Grande; usar tecnologia para agilizar a fila eletrônica e reduzir o tempo de espera para consultas, cirurgias e exames, além de atrair mais empresas e investimentos para Uberaba.





Paulo Piau (PSDB)

O candidato do PSDB à Prefeitura de Uberaba tem 70 anos e é formado em engenharia agronômica. Paulo Piaui foi eleito deputado estadual por três vezes e também foi deputado federal por duas vezes. Em 2012, ele se elegeu prefeito de Uberaba, tendo sido reeleito em 2016.





As suas bandeiras defendidas são: saúde pública, educação, social e atração de investimentos, sustentabilidade, geração de emprego e combate à pobreza.





Samir Cecílio (PL)

Samir Cecílio tem 68 anos e é formado em engenharia civil. Ele foi vereador, presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberaba (Aciu), diretor de marketing do Sebrae-MG e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.





Ele defende a liberdade econômica, desenvolvimento tecnológico, a Constituição, a família, a vida desde a concepção, liberdade de expressão, legítimo direito à defesa, propriedade privada, diminuição da carga tributária, agroindústria e combate às drogas.





Tony Carlos (MDB)

Tony Carlos tem 59 anos e é jornalista e empresário. Ele foi vereador na cidade durante seis mandatos, tendo sido eleito pela primeira vez em 1988, aos 23 anos. Tony também foi deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Esta é a segunda vez que Tony Carlos concorre à Prefeitura de Uberaba. Nas Eleições de 2020, ele chegou ao segundo turno.





Bandeiras defendidas: cuidar das pessoas, principalmente na saúde, e desenvolvimento econômico da cidade.