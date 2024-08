Guilherme Boulos (Psol) lidera a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, enquanto o candidato Pablo Marçal (PRTB) está se aproximando do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Os dados são da nova pesquisa Atlas, divulgada nesta quarta-feira (21/8).

Segundo o levantamento, Boulos lidera com 28,5% das intenções de voto, enquanto Nunes ocupa a segunda posição, com 21,8%. Em terceiro lugar está o influencer Pablo Marçal, com 16,3% dos votos.

A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 12%, seguida pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB), que tem 9,5% das intenções de voto. A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.



O estudo revela uma perda de votos por parte de Nunes, que foram em parte direcionados a Marçal, o que aumenta a competitividade entre eles. Apesar de não haver um empate técnico entre os candidatos, Marçal representa uma ameaça crescente ao atual prefeito, especialmente na disputa pelo eleitorado bolsonarista.

Na última pesquisa Atlas Intel, divulgada em 8 de agosto, Boulos (PSol) havia registrado 32,7% das intenções de voto, enquanto Nunes tinha 24,9%. Marçal aparecia com 11,4%, Tabata com 11,2% e Datena com 9,4%. Na ocasião, a margem de erro fazia com que Marçal, Tabata e Datena estivessem tecnicamente empatados.





Os dados mais recentes indicam que Marçal foi o candidato que mais cresceu em termos de intenções de voto. Boulos e Nunes, por outro lado, sofreram uma perda em suas respectivas parcelas de apoio.

Confira os números da pesquisa de hoje (21/8):

Guilherme Boulos (PSol): 28,5%

Ricardo Nunes (MDB): 21,8%

Pablo Marçal (PRTB): 16,3%

Tabata Amaral (PSB): 12%

José Luiz Datena (PSDB): 9,5%

Marina Helena (Novo): 4,3%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,2%

João Pimenta (PCO): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6,2%

Não sabem: 0,9%

A pesquisa também incluiu uma análise das intenções de voto válidos, excluindo votos em branco, nulos e indecisos. Neste cenário, os números são:

Guilherme Boulos (PSol): 30,7%

Ricardo Nunes (MDB): 23,5%

Pablo Marçal (PRTB): 17,6%

Tabata Amaral (PSB): 13%

José Luiz Datena (PSDB): 10%

Marina Helena (Novo): 4,7%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,2%

João Pimenta (PCO): 0%





O Instituto Atlas Intel realizou a pesquisa com 1.803 eleitores entre os dias 15 e 20 de agosto. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o Protocolo SP-02504/2024.