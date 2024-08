O senador licenciado Carlos Viana, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Podemos, disse em sabatina no Estado de Minas, nesta sexta-feira (23/8), que quer um "novo modelo de direita" para o Brasil. Em sua fala, o candidato destacou que foi aliado de Jair Bolsonaro (PL), mas que não deve nada a ele, pois não tem "padrinhos políticos".

"O presidente Lula, eu não apoio, não votei. Votei em Bolsonaro porque sou da direita. Ele representava naquele momento o que eu entendia ser o melhor para o país. Hoje, não entendo mais; ele passou. Quero um novo modelo para a direita brasileira, e Bolsonaro já deu sua contribuição e seus tropeços. Precisamos apresentar ao país um novo modelo para a direita", disse o candidato, quinto entrevistado na série de sabatinas que o Estado de Minas realiza com os candidatos ao cargo do Executivo municipal.

Apesar de não ter votado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Viana revelou ter uma boa relação com o petista, mesmo com as divergências políticas.

"E o presidente Lula é uma pessoa impressionante. Ele me ligou duas vezes, depois da volta em fevereiro, e agora, recentemente, em um encontro em Brasília, em que ele sancionou leis das quais fui relator. Ele falou comigo: 'Senador, o senhor tem que vir aqui conversar comigo para trazer os evangélicos. Eu quero conversar com os evangélicos. O senhor pode me ajudar?'. Respondi: 'Presidente, vamos dar uma olhada nisso. O senhor é presidente, e a Bíblia diz que devemos orar por todos os governantes’. Não agimos ainda, mas isso me impressionou pela proximidade e vontade de dialogar. Isso pode ser muito bom para a prefeitura", disse o candidato.





Sabatinas do EM

As sabatinas do Estado de Minas começaram na última segunda-feira (19/8), com a entrevista de Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes, foi a vez de Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU) e Bruno Engler (PL).











Confira a agenda com as próximas entrevistas:





Segunda-feira (26/8) - Duda Salabert (PDT)

Terça-feira (27/8) - Rogério Correia (PT)

Quarta-feira (28/8) - Mauro Tramonte (Republicanos)

Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Segunda-feira (2/9) - Fuad Noman (PSD)

Debate na Alterosa





Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontrarão para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, segundo e terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado às considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e também na edição impressa do dia 12.