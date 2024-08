Sabatina começa amanhã com a deputada federal Duda Salabert, ao vivo, às 10h, no Portal Uai. Os destaques serão publicados no site do jornal

O Estado de Minas retoma nesta segunda-feira (26/8) a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), após uma pausa no final de semana. As sabatinas voltam a ocorrer diariamente, às 10h, ao vivo no Portal Uai, oferecendo um espaço para que os candidatos apresentem suas propostas e discutam as principais questões da cidade, suas ideias de governo e conexões políticas e partidárias.





Na segunda, a sabatina será com a deputada federal Duda Salabert (PDT). Na terça-feira (27/8), será a vez do deputado federal Rogério Correia (PT), candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder das primeiras pesquisas, deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), será sabatinado na quarta-feira (28/8). Fechando a programação da semana, o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo (MDB), será o entrevistado na quinta-feira (29/8).





O atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), será sabatinado na segunda-feira (2/9). Inicialmente a sua entrevista estava agendada para a próxima sexta-feira (23/8), mas precisou ser remarcada.





Sabatinados

A série de entrevistas começou com os candidatos de partidos sem representação no Congresso Nacional. Já foram entrevistados Lourdes Francisco, do Partido da Causa Operária (PCO), na segunda-feira (19/8); Indira Xavier, da Unidade Popular (UP), na terça-feira (20/8); e Wanderson Rocha, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), na quarta-feira (21/8).

Seguiram-se os candidatos com mandatos, começando com o deputado estadual Bruno Engler (PL), na quinta-feira (22/8), e para fechar a agenda da semana, o senador licenciado Carlos Viana (Podemos), na última sexta-feira (23/8).





Você pode conferir os principais destaques das entrevistas e a íntegra no site do jornal.





As sabatinas são transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do Portal UAI, com trechos exibidos no jornal da noite na TV Alterosa, às 19h30, e publicados na edição impressa do EM no dia seguinte. Os destaques e a íntegra também serão publicados no site.

Debate na Alterosa





Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11 de setembro, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.





Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT), terão de responder perguntas feitas entre eles.





O primeiro, segundo e terceiro bloco, serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio, e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.





Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.





O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.