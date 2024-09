O deputado federal e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Rogério Correia (PT), afirmou ser contrário a uma possível mudança na legislação para construção de prédios na região do Santa Tereza. O petista esteve no bairro neste domingo (1/9) para acompanhar o 13º Festival de Choro de BH e se encontrar com professores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Estão querendo permitir espigões, prédios e isso está fora do nosso programa. Nós vamos manter como é, inclusive para manter a característica cultural do Santa Tereza", afirmou o candidato.

Ao ser perguntado sobre a demanda de alguns empresários da construção civil para uma revisão do Plano Diretor com o intuito de permitir, entre outras coisas, uma verticalização da cidade, Correia disse ter recebido as demandas do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), Marcos Gervásio, e que quer que a categoria contribua em uma possível gestão petista.

"O CREA quer incentivo da prefeitura, mas dentro dos limites que o Plano Diretor coloca. (...) A prefeitura não aproveitou o conhecimento que o CREA tem da cidade, mas adensamento eles sabem que tem limite e que seria ruim para a população civil", afirmou o candidato.

O petista afirmou que sua administração vai buscar fomentar atividades culturais por meio de incentivos das secretarias de Esporte e Cultura; além da criação de secretarias da Mulher; e de Combate ao Racismo e Desigualdade Social.

Campanha com professores

O candidato Rogério Correia se encontrou com o candidato à vereador Professor Dimas (PT) e se comprometeu com a categoria a "pagar o piso salarial" e afirmou que agora que começou o horário eleitoral gratuito, ele acredita que irá refletir em um crescimento das intenções de voto.

"Já me comprometi com as professoras que nós vamos pagar o piso salarial para elas. Agora que a campanha começa a aparecer para a vida das pessoas, elas sabem que a gente é que vai resolver esses problemas", afirmou.