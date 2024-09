O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), vereador Gabriel Azevedo (MDB), afirmou que, se eleito, pretende zerar a fila de cirurgias eletivas. Na manhã desta segunda-feira (9/9), Gabriel visitou a área hospitalar na Região Centro-Sul da capital, onde conversou com eleitores, ouvindo suas demandas e pedindo votos. Ele estava acompanhado de seu vice Paulo Brant (PSB).

Durante a visita, Gabriel também teceu críticas à atuação do prefeito Fuad Noman (PSD) em relação às cirurgias eletivas, afirmando que, sob a gestão atual, a fila aumentou em cerca de dez mil pessoas.

“Nós estamos falando de 30 mil pessoas esperando. Antes do atual prefeito entrar, eram cerca de 20, 22 mil. Então, não foi só a pandemia que atrasou. Uma das principais propostas é acabar com essa fila, regularizar. E eu quero contar muito com hospitais como a Santa Casa para fazer isso”, disse.

Ao ser questionado sobre como planeja reduzir a fila de cirurgias eletivas, Gabriel afirmou que pretende firmar parcerias com hospitais filantrópicos e promover mutirões de cirurgias durante a madrugada, seguindo o exemplo de São Paulo, onde essa prática já é adotada.

“Isso é fundamental porque essas pessoas que estão esperando, às vezes, quando a prefeitura fala que chegou a hora, infelizmente, já morreram. Então, a gente não pode deixar, porque a saúde é uma função prioritária da Prefeitura de Belo Horizonte”, disse.

Mais médicos

Gabriel também se comprometeu a criar um plano de carreia para os médicos de BH. “A principal proposta que nós temos é justamente criar um plano sólido de carreira para profissionais de saúde. Belo Horizonte não tem isso. Agora que chegou a campanha, o prefeito resolveu prometer. Mas nos últimos anos, com a caneta lá, ele não fez. E é fundamental você criar um plano de carreira, porque esses profissionais precisam de incentivos reais para trabalhar”, pontuou.