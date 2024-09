Duda conversa com eleitores durante o Festejo Tambor Mineiro, no Centro de BH

A deputada federal e candidata à Prefeitura de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) voltou a se cacifar como nome para o segundo turno nas eleições deste ano durante agenda no Centro da capital mineira neste domingo (8/9). A parlamentar lamentou não ter contado com o apoio de outros concorrentes progressistas, mas reiterou que o momento agora é de foco no último mês de campanha antes da votação em 6 de outubro.





Salabert participou do Festejo Tambor Mineiro, tradicional evento com temática dos congados e reinados do estado, nesta tarde, e comentou as últimas pesquisas para a PBH. Em levantamento divulgado pelo Datafolha na última quinta-feira (5/9), a deputada aparece com 12% das intenções de voto, tecnicamente empatada na segunda colocação com o atual prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL). O trio fica atrás apenas do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que disparou com 29% das respostas.





“O que eu sei é que todas as pesquisas que saíram nos últimos dois anos colocam nosso nome em segundo lugar, o que vai garantir nossa ida ao segundo turno. Se Gabriel, Rogério, Fuad, Indira, o PSTU e o PCO se retirassem e nos apoiassem, estaríamos em primeiro. Mas na história de Belo Horizonte nunca teve uma unificação. Já são águas passadas, está embolado, mas acho que em 29 dias a cidade não vai mudar a perspectiva sobre nosso trabalho e nossa trajetória. A trajetória que temos é o que nos coloca em segundo turno, não é televisão nem sujar a cidade de papel ou andar com agitadores pagos”, afirmou a deputada, que também já foi vereadora na capital mineira.









Duda se refere aos rumores pré-campanha sobre uma possível candidatura unificada do campo da esquerda ou de nomes associados ao campo progressista. O presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), e o prefeito Fuad Noman foram ventilados como integrantes ou até mesmo aglutinadores da reunião que nunca avançou.





A expectativa mais longeva de unificação da esquerda se dava pela associação de Duda com as federações de PT, PV e PCdoB e de Rede e Psol, o que também não foi para frente. Os dois grupos se uniram para lançar a chapa encabeçada pelo deputado federal Rogério Correia (PT) com a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) como vice. O petista aparece na terceira posição com 8% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha.





Nesta segunda-feira (9/9), Duda segue com a campanha pela cidade. Pela manhã, a deputada faz caminhada na Regional Venda Nova e, à tarde, tem encontro com a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH) da capital.