Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começam a semana intensificando as atividades de campanha, indo às ruas para ouvir as demandas da população e conquistar votos. Eles também visitam diversas regionais da capital mineira e participam de sabatinas. Confira a agenda desta segunda-feira (9/9):

9h - Reunião com diretores do Sicepot para apresentar propostas

14h - Visita ao Hospital São Francisco

17h - Reunião com diretores da ACMinas para apresentar propostas

19h - Reunião especial de plenário para comemorar 95 anos do Mercado Central

10h - Sabatina na imprensa

10h - Caminhada em Venda Nova

13h30 - Encontro com a diretoria da CDL/BH

16h30 - Reunião geral da equipe de campanha.



12h15 - Visita ao Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte

8h - Visita à região hospitalar de Belo Horizonte

15h - Plenário na Câmara Municipal

19h - Aula de Estado, Política e Direito no UniBH Buritis



9h -18h - Reunião interna

19h - Encontro com lideranças da agroecologia

Não tem agenda pública



9h - Gravação de programa eleitoral

10h30 - Caminhada no bairro Floresta

15h - Sabatina na imprensa

9h - Comissão de Participação Popular na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

10h - Panfletagem com usuários do transporte coletivo

14h - Entrevista para imprensa

16h - Entrevista para imprensa

18h - Visita a Cozinha Popular Pátria Livre

11h30 - Reunião interna

14h45 - Sabatina na imprensa