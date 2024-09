Correio Braziliense

Durante o desfile cívico-militar de 7 de setembro, ocorrido neste sábado (7/9), na Esplanada dos Ministérios, o Zé Gotinha, personagem símbolo da campanha de vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fez uma aparição em cima de carro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A presença do mascote foi uma representação de um dos eixos temáticos do desfile de 2024, que destaca a ampliação da imunização infantil no país, de acordo com o governo federal. Além disso, faz referência à volta do programa Mais Médicos, como impulsionador do atendimento público na saúde.

'Ministras estão ao lado de Anielle', diz Tebet sobre caso Silvio Almeida

Grito dos Excluídos em BH acaba em confusão entre petistas e bolsonarista



Lula ouviu Anielle Franco com 'respeito e afeto' em reunião só com mulheres

Em julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) confirmaram a saída do Brasil da lista dos 20 países com o maior número de crianças não imunizadas no mundo.

Os eixos temáticos do desfile de 7 de setembro também fizeram referências à reconstrução do Rio Grande do Sul, após a tragédia das enchentes, além da presidência rotativa no G20, que terá a reunião da Cúpula em 17 e 18 de novembro, no Rio de Janeiro.