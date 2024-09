Os candidatos Wanderson Rocha (PSTU) e Indira Xavier (UP) marcaram presença entre os manifestantes do Grito dos Excluídos em Belo Horizonte.

Em 2024, o movimento protesta pelas medidas a favor do meio ambiente. O ar da capital mineira, que está há 142 dias sem chuvas, também foi pauta do encontro.

Em conversa com o Estado de Minas, Wanderson Rocha afirmou que a manifestação acontece, principalmente, pela independência do país, que hoje está nas "mãos da elite". “Isso traz como consequência a ampliação da exploração, como a gente vê, da própria mineração, que é o lucro acima da vida das pessoas, da vida dos animais, até mesmo do meio ambiente. Então por isso que a gente está nesse momento, nesse ato, fazendo essa denúncia e se colocando como uma alternativa à população de Belo Horizonte.”

Também em conversa com a reportagem, Indira Xavier relembrou que o 7 de setembro, também é usado por líderes da extrema direita como data simbólica e defendeu a “ocupação das ruas por aqueles que defendem todos os anos o direito à vida”.





“Então essa é a manifestação fundamental, inclusive para barrar as tentativas de golpe que tentaram ser chamadas nos próprios 7 de setembro anteriores, porque essa é a manifestação nossa, do povo, daqueles que defendem essa pátria, que defendem a democracia. Nós, da Unidade Popular pelo Socialismo, estamos desde sempre ocupando as ruas junto com o 7 de setembro, mas também em solidariedade aos companheiros do movimento de luta em bairros, vilas e favelas, que estão hoje ocupando 40 Carrefours no país inteiro para denunciar a fome. Porque essa pátria que é do nosso povo é a pátria da fome", disse.

"E só na nossa cidade existem comunidades como a Serra e a Cabana do Pai Tomás, onde 50% da população vive em segurança alimentar. Isso porque são estudos da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas se a gente for olhar, essa é a realidade de todas as periferias da nossa cidade", completou.

Além dos dois candidatos, Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT) dividiram os holofotes. O petista foi o único candidato a discursar no protesto.

Manifestação

Neste ano, o Grito dos Excluídos, tradicional manifestação de movimentos sociais que ocorre no dia 7 de setembro em Belo Horizonte, aborda o lema “Todas as formas de vida importam. Mas, quem se importa?” O objetivo, segundo organizadores, é motivar a luta das pessoas que sofrem, diariamente, com todo tipo de discriminação.

O primeiro Grito dos Excluídos aconteceu em 1995 a partir da proposta de movimentos sociais e pastorais da igreja com o intuito de discutir a dignidade humana, em especial daquelas pessoas que são “excluídas” da sociedade.