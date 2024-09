A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, divulgou uma nota nesta sexta-feira (6) na qual afirma que não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência.





A declaração ocorre no dia em que o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, foi demitido pelo presidente Lula após ter sido acusado de praticar assédio sexual. Uma das vítimas seria a própria Anielle.





"Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto, por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi", diz o comunicado de Anielle, que foi publicado no Instagram.