"Oportunidade para expor ideias." Essa foi a resposta unânime entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte quando questionados sobre as expectativas para o debate da TV Alterosa, que acontece amanhã, às 17h30. Em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, a emissora apresentará o terceiro embate entre os sete concorrentes cujos partidos têm representação no Congresso Nacional.

Com duração aproximada de 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Foram convidados para participar Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT), que responderão a perguntas entre si, conforme regras previamente acordadas pelas campanhas.Além da transmissão pela TV Alterosa, o debate será exibido ao vivo no YouTube do Portal UAI.

O EM conversou com os candidatos para entender o que cada um espera do debate amanhã. Bruno Engler afirmou que sua expectativa é "a melhor possível". "É mais uma oportunidade para o eleitor me conhecer, saber das nossas propostas e do nosso plano de governo. Espero que seja um debate onde possamos discutir o que é melhor para a cidade", declarou.

Duda Salabert, por sua vez, mencionou os candidatos que se ausentaram de outros debates por "conflitos de agenda". "Espero, em primeiro lugar, que todos compareçam a este debate. No último, infelizmente, Fuad, Carlos Viana e Mauro Tramonte fugiram, aparentemente com medo de um confronto qualificado. Em segundo lugar, espero que seja um debate focado em propostas", disse Duda.

Gabriel Azevedo elogiou o horário do debate, marcado para as 17h30. "Dessa vez o debate não é tarde da noite. Quem puder acompanhar na TV ou no celular, faça isso, porque no debate não tem textinho pronto, não tem teleprompter, não tem marqueteiro. É só a gente e nossas ideias. E ideias aqui não faltam", afirmou.

O deputado Mauro Tramonte, ausente no debate da Rede Minas, confirmou presença e disse que espera um confronto "propositivo e respeitoso". "Estou percorrendo a cidade e as queixas não param de chegar. Quero discutir a BH real. É uma ótima oportunidade para apresentar minhas propostas para melhorar a vida sofrida do nosso povo", declarou Tramonte.

Rogério Correia afirmou estar "muito animado" para mostrar propostas "que vão melhorar muito a vida de Belo Horizonte na mobilidade, educação, saúde e segurança". Ele ainda provocou: "Espero que desta vez não haja candidatos fujões!".

Formato

O debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, terá quatro blocos. Nos três primeiros, haverá confrontos diretos. Um candidato será sorteado para fazer uma pergunta de 30 segundos a outro concorrente, que terá 1 minuto e 30 segundos para responder. O desafiante terá 1 minuto para réplica, e o desafiado, 30 segundos para tréplica.O formato visa garantir que todos os candidatos sejam questionados e também façam perguntas. Caso haja ataques, os candidatos poderão solicitar direito de resposta levantando a mão para Carolina Saraiva, e uma comissão decidirá se a solicitação será atendida. Caso seja concedido, o direito de resposta será exercido no início do bloco seguinte.

O quarto bloco será destinado às considerações finais, com cada candidato tendo dois minutos para encerrar sua participação. O debate também será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Portal UAI, enquanto os melhores momentos estarão disponíveis no portal do Estado de Minas e na edição impressa de 12 de setembro.

Este será o terceiro debate das eleições de 2024 em Belo Horizonte. Faltando pouco menos de um mês para o primeiro turno, marcado para 6 de outubro, a corrida eleitoral está entrando na reta final. O evento organizado pela TV Alterosa representa mais uma oportunidade para que os candidatos se tornem mais conhecidos junto ao eleitorado.

Sabatinas

Além do confronto na TV, todos os candidatos à Prefeitura de BH participaram das sabatinas do EM, que começaram no dia 19 de agosto, a partir da entrevista da candidata do Partido da Causa Operária (PCO), Lourdes Francisco. Nos dias seguintes, participaram Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler, Carlos Viana, Duda Salabert, Rogério Correia, Mauro Tramonte, Gabriel Azevedo e Fuad Noman.

Todas as conversas continuam disponíveis para o eleitor conferir no YouTube do Portal Uai e no site do EM. A partir da próxima semana, os candidatos a vice-prefeito também participarão das entrevistas.