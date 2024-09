A TV Alterosa, em parceria com o Portal Uai e o Estado de Minas, convidam os telespectadores para assistirem ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, na próxima quarta-feira, 11 de setembro. A partir das 17h30, os sete pretendentes ao cargo máximo da capital – filiados a partidos com representação no Congresso, como determina a Justiça Eleitoral –, se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.



Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão que responder perguntas feitas entre si, de acordo com as regras definidas

em acordo com as campanhas.



O primeiro, segundo e terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro concorrente de sua escolha responda em até 1 minuto e 30 segundos. O desafiante terá um minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica.



O objetivo é fazer com que cada candidato seja questionado por outro, evitando que alguém fique sem responder e sem perguntar. Em caso de ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. A solicitação será analisada por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.



O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá dois minutos para encerrar sua participação no debate. O evento também terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Portal UAI, enquanto os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e na edição impressa do dia 12.



Este será o terceiro debate das eleições de 2024 em Belo Horizonte. Faltando pouco menos de um mês para o primeiro turno, marcado para acontecer em 6 de outubro, a corrida eleitoral começa a chegar em sua reta final. O evento organizado pela TV Alterosa é mais uma oportunidade para que os nomes que estarão nas urnas se tornem conhecidos juntos ao eleitor.



Com Tramonte liderando as últimas pesquisas, os outros seis candidatos buscam crescer em uma disputa apertada para chegar ao segundo turno. Segundo pesquisa Datafolha divulgada na última quinta (5/9), o candidato do Republicanos lidera com 29% das intenções de voto. Fuad Noman (14%), Bruno Engler (13%) e Duda Salabert (12%) aparecem tecnicamente empatados em segundo lugar.



Rogério Correia vem em sequência com 8% das intenções de voto, seguido por Carlos Viana (5%) e Gabriel Azevedo (2%). Os demais concorrentes à PBH, Wanderson Rocha (PSTU), Lourdes Francisco (PCO) e Indira Xavier (UP), não atingiram 1% das intenções. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 4 de setembro e ouviu 910 eleitores, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento é registrado na Justiça Eleitoral com o número MG-02912/2024.







Sabatinas

Na última semana, o Estado de Minas encerrou sua série de sabatinas com os postulantes à prefeitura da capital. Durante 10 dias, os candidatos conversaram com a equipe da editoria de política do EM sobre os principais problemas da cidade e como pretendem solucioná-los, além de explicarem seus posicionamentos políticos e ideológicos.

As sabatinas começaram em 19 de agosto, a partir da entrevista da candidata do Partido da Causa Operária (PCO), Lourdes Francisco. Nos dias seguintes, participaram Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Rogério Correia (PT), Mauro Tramonte (Republicanos), Gabriel Azevedo (MDB) e Fuad Noman (PSD). Todas as conversas continuam disponíveis para o eleitor conferir no YouTube do Portal Uai e no site do EM.