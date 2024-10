BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O prefeito e candidato à reeleição em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), disse que o presidente Lula (PT) não deve participar de sua campanha no segundo turno. O mandatário apoiou o deputado federal Rogério Correia (PT) no primeiro turno na capital mineira, que ficou em sexto lugar na disputa e declarou voto em Fuad no segundo turno.

Nesta terça-feira (15), o prefeito foi o primeiro convidado do segundo ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL, agora com os postulantes que avançaram ao segundo turno na capital mineira e em mais quatro capitais.





"Nós aceitamos o apoio de quem quer que venha. Eu acredito que o presidente Lula participou da campanha do Rogério e não deve participar da minha, não faz sentido", afirmou Fuad.





Ele disse que os recursos federais enviados ao município são fundamentais, mas acrescentou: "Isso é uma coisa relevante, uma coisa importante. Mas apoio político eu não vi ainda do presidente, nem busquei, pedi. Eu acho que não vai interferir."





O prefeito tem tentado neste segundo turno repetir a estratégia de ligar seu nome às obras em andamento na cidade e evitar apadrinhamento político, ao contrário de seu adversário, Bruno Engler (PL), que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.





Fuad também já recebeu o apoio da deputada federal Duda Salabert (PDT). O prefeito ainda afirmou que mantém boa relação com o governador Romeu Zema (Novo) e acredita que teria seu apoio não fosse a questão partidária.





Em relação à ausência no debate da TV Band Minas na noite desta segunda (14), Fuad disse que os encontros envolvem preparação e ele não tem tempo, por ser candidato e prefeito, para participar de todos os encontros programados.





"Eu vou nos debates nos quais eu tenho como me preparar para eles, o da [rádio] Itatiaia e o da [TV] Globo", afirmou o candidato do PSD.





Em relação ao transporte público, tema que tem pautado a eleição na cidade inclusive por envolver a renovação do contrato de concessão de ônibus no próximo mandato, ele afirmou que a capital mineira tem a frota mais jovem do país graças à sua política de "tolerância zero".





Também disse que foi o primeiro prefeito a enfrentar os empresários de ônibus no município e que as doações de campanha recebidas por executivos do setor aconteceram em um jantar promovido por empresários.





"Tinham 90 pessoas [no jantar], e cada uma pagou R$ 5.000 para ouvir o prefeito falar. Sete dessas doações eram de empresários de ônibus. Minha campanha vai custar R$ 20 milhões, acha que R$ 35 mil vai financiar a campanha?", questionou o prefeito.





O prefeito também afirmou que pretende reduzir a fila de cirurgias eletivas - de 28 mil pessoas em agosto - com uma parceria com os hospitais privados e ressaltou que ela não será zerada porque consultas feitas diariamente podem resultar em pedidos de novas cirurgias.





Em relação à mortalidade infantil no município, de quase 10 mortes por mil nascidos vivos, uma das piores entre as capitais brasileiras, o prefeito disse desconhecer a situação, mas ressaltou que sua gestão diminuiu o nível de pobreza na cidade de 4,7% para 1,7%.





No final da sabatina, Fuad revelou que participou na semana passada da última sessão de quimioterapia e foi liberado nesta segunda do processo de tratamento contra um linfoma não Hodgkin.





