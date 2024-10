Com Duda Salabert e Rogério Correia declarando apoio a Fuad Noman, Gabriel Azevedo passou a ser cortejado pelos dois candidatos a prefeito

Pouco mais de uma semana depois das eleições de 2024, o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e quarto colocado no primeiro turno, Gabriel Azevedo (MDB), foi às redes sociais nesta terça-feira (15/10) afirmar que não deve concorrer a cargo no Legislativo em 2026, focando no pleito municipal de 2028.

"Não pretendo ser candidato em 2026, mesmo sabendo que 133.728 votos configuram um ativo eleitoral substancial para qualquer candidatura no próximo pleito", escreveu o emedebista na postagem.

Ele argumenta que, como não interrompe seus mandatos, caso fosse eleito deputado estadual ou federal, não aceitaria concorrer à PBH nas próximas eleições.

Gabriel Azevedo foi eleito para o cargo de vereador na capital mineira em 2016, sendo reeleito quatro anos depois e ocupando a presidência da Casa nos dois últimos anos.

Com a definição do segundo turno entre o atual prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL), outros concorrentes, como Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT), já declararam apoio ao pessedista. Por isso, Azevedo vem sendo cortejado pelas candidaturas.

Nos últimos dias, ele se reuniu com o candidato a vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil), da chapa de Fuad Noman, com quem teve uma relação conturbada, marcada por trocas de farpas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Já com Engler, a negociação estaria passando pela promessa de obras grandiosas para a cidade e pela indicação de nomes para algumas secretarias.