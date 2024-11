O prefeito Fuad Noman (PSD) comentou sobre sua agenda de compromissos em Brasília nesta quinta-feira (7/11). A declaração foi dada depois de reunião com vereadores eleitos para próxima legislatura na Prefeitura de BH. O chefe do Executivo terá encontros com os ministros dos Transportes, Renan Filho, da Saúde, Nísia Trindade, e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Questionado sobre a possibilidade de se reunir com o presidente Lula (PT), Fuad, que preferiu evitar o apoio público do presidente durante sua campanha de reeleição, expressou otimismo. "Sempre que vamos a Roma, queremos ver o Papa. Então, claro que há expectativa, mas sabemos como é a agenda do presidente. Se ele tiver disponibilidade, será um prazer", afirmou.

O prefeito também detalhou os principais pontos que pretende abordar nas reuniões com os ministros. "Vou conversar com o Renan Filho, dos Transportes, para ver se consigo trazer o projeto do Anel [Rodoviário] para Belo Horizonte. Com a ministra da Saúde, discutirei recursos pendentes para a saúde pública. E com a ministra da Gestão, tentarei resolver definitivamente a situação do Aeroporto Carlos Prates. O objetivo é sair dessas reuniões com soluções concretas para os problemas que ainda estão pendentes e, quem sabe, trazer esses acordos 'debaixo do braço' de volta para casa."

O Estado de Minas entrou em contato com a prefeitura para entender a logística da viagem, a primeira desde a reeleição de Fuad. Segundo a administração municipal, o prefeito está focado em temas de “infraestrutura e mobilidade”.

Fuad se reunirá com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dueck, para discutir o destino do Aeroporto Carlos Prates, hoje desativado e aguardando os trâmites finais para cessão definitiva ao município. A PBH já desenvolveu um projeto de revitalização da área, que prevê um novo bairro com parque, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), escola municipal de educação infantil e 4, 5 mil moradias populares.





O plano ainda inclui um Centro de Saúde, que funcionará 12 horas por dia, em uma Parceria Público-Privada (PPP). Com 17 consultórios, incluindo um odontológico, a unidade atenderá a população local. A UPA, por sua vez, operará 24 horas por dia, com estrutura para casos de média e alta complexidade.

A área destinada às novas escolas de ensino infantil e fundamental ocupa cerca de 12 mil metros quadrados. A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) será construída em regime de PPP e atenderá até 223 crianças em período integral, ou 440 em tempo parcial.

O projeto também prevê o Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira, com 95,6 mil metros quadrados (17% da área total do antigo aeroporto). A área foi cedida pelo governo federal em cerimônia realizada em Belo Horizonte, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As obras de revitalização, iniciadas em março, incluem quadras e um campo de futebol, com entrega prevista para julho.

Na reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, a pauta será o Anel Rodoviário. A Prefeitura planeja pelo menos oito intervenções na via, que já têm recursos liberados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A proposta de municipalização do Anel – hoje sob responsabilidade federal – é central para a realização das obras, que incluem o alargamento dos oito viadutos da estrada. Dois desses projetos já possuem orçamento de R$ 60 milhões aprovado, e outros dois estão em fase avançada de projeto.

Para viabilizar as obras, no entanto, Fuad precisa que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) transfira a administração do Anel à Prefeitura de Belo Horizonte ou autorize as intervenções.

O Anel Rodoviário conecta a BR-381 à BR-040 e foi concebido como via expressa para desviar o tráfego pesado do centro de Belo Horizonte. Hoje, ele atravessa a área urbana da cidade e é considerado um dos pontos críticos de segurança viária, com registro médio de um óbito a cada oito dias em 2024.

A promessa de resolver os problemas do Anel foi um dos principais compromissos da campanha de Fuad Noman.

Não foi divulgado o que prefeito vai discutir com Nísia Trindade. A programação completa da viagem a Brasília ainda não foi divulgada pela assessoria do prefeito.