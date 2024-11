Apenas quatro dos 41 vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2025 não compareceram no encontro

O prefeito reeleito Fuad Noman (PSD) se reúne com 37 dos 41 vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2025. O encontro é realizado nesta quarta-feira (6/11) na sede da prefeitura.

Ao lado de Fuad, na mesma bancada, estão o deputado estadual e presidente do PSD, Cássio Soares; o vice Álvaro Damião (União); o secretário municipal de governo Anselmo Domingos e o vereador e líder de Fuad na câmara, Bruno Miranda (PDT).

Juliano Lopes (Republicanos), o único nome para a presidência do legislativo municipal apoiado pela chamada “Família Aro”, se sentou ao lado da bancada do PSD.

A bancada do PL, partido de oposição ao prefeito no último pleito, também marcou presença com exceção de Vile, que está nos Estados Unidos. Além dele, Marcela Trópia (Novo), Tileleo (PP), e professora Marli (PP) avisaram que estão em viagem e, por isso, não estão presentes na reunião.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia