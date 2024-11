Líder da bancada do PT na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Bruno Pedralva comparou a vitória de Fuad Noman (PSD) na corrida pela prefeitura da capital mineira à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial de 2022. O vereador reeleito traçou o paralelo entre os dois pleitos durante entrevista ao Estado de Minas nesta terça-feira (5/11).





Para Pedralva, a união de vários partidos em torno de Lula em 2022 e de Fuad em 2024 guardam características semelhantes. O vereador caracteriza ambas as alianças como a formação de frentes democráticas para combater a extrema direita. No âmbito municipal, o atual prefeito venceu o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler (PL) no segundo turno.





“Foi uma visita até de cordialidade. Foi a primeira vez que a gente se reuniu enquanto bancada eleita do Partido dos Trabalhadores com o prefeito Fuad, também com a presença do nosso presidente municipal, o Guima (Jardim). Então, foi um primeiro momento para reconhecer a importante vitória do prefeito Fuad. E eu digo com o coração aberto: a vitória do Fuad aqui em Belo Horizonte representou algo semelhante à vitória do Lula em âmbito nacional. Fuad foi escolhido como o representante de uma ampla frente democrática, uma frente civilizatória que venceu a extrema direita, que venceu o bolsonarismo na cidade de Belo Horizonte. Assim como Lula foi escolhido dentro da ampla frente democrática, das pessoas democráticas e civilizadas desse Brasil, para representar essa frente ampla que derrotou o Bolsonaro em âmbito federal”, analisou Pedralva.









A comparação foi feita pelo parlamentar ao descrever a reunião realizada na manhã de segunda-feira (4/11) entre o prefeito reeleito e os quatro vereadores eleitos pelo PT: Luiza Dulci, Pedro Patrus e Pedro Rousseff, além de Pedralva.





O PT lançou o deputado federal Rogério Correia como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte em chapa composta em conjunto com o PSOL, que indicou como vice a deputada estadual Bella Gonçalves. A dupla terminou na sexta colocação no primeiro turno e os partidos que integravam a aliança anunciaram apoio à Fuad no segundo turno.

