BH: Damião reúne primeiro escalão e afirma que não deve haver mais mudanças

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil) reuniu pela primeira vez, nesta terça-feira (15/04), todo o primeiro escalão da administração para “dar o norte” do que será sua gestão pelos próximos quatro anos. De acordo com o prefeito, que assumiu a pasta oficialmente no último dia 3, após a morte de Fuad Noman, os encontros com o secretariado, que terão metas a cumprir, serão mensais e terão por objetivo discutir soluções para os problemas da cidade.

Damião disse que não há expectativa de novas mudanças no primeiro escalão e que deve somente anunciar, nos próximos dias, os nomes de quem vai ocupar o comando da Fundação Municipal de Cultura, cujo titular Bernardo Rocha Correia, foi exonerado semana passada, e quem vai comandar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, hoje sob responsabilidade interina de Gelson Leite.

O prefeito disse que as doze legendas que apoiaram a eleição da sua chapa, no primeiro e no segundo turno das eleições, já foram contempladas em seu governo e que não há por parte dessas legendas nenhuma reclamação. “Todos estão contemplados, não tem nenhum partido que veio até a mim para poder reclamar de ter sido ou não contemplado”, afirmou Damião.

Na semana passada, o prefeito anunciou mudanças pontuais no primeiro escalão, mas manteve boa parte dos nomes que já ocupavam cargos desde a gestão de Fuad Noman. Alguns poucos foram remanejados para outras secretarias.

Segundo ele, sua gestão não tem atualmente problema com nenhuma legenda com representação na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), “seja seja partido de direita, de esquerda, centro, todos os partidos”. Antes de ser eleito para o Executivo, Damião foi vereador por dois mandatos consecutivos na CMBH.





Vetos

Questionado se vai vetar o projeto de lei aprovado semana passada pela CMBH que prevê o uso da Bíblia como material paradidático nas escolas, já que a competência para legislar sobre temas voltados à educação é federal e não dos municípios, Damião disse que ainda está analisando o projeto, mas afirmou que pretende conversar com a câmara sobre “projetos que não têm impacto no orçamento da prefeitura”.

Nesse caso, Damião disse que “decida pela maioria”. “Quando eu falei que respeito a Câmara, não é só falar que respeita, mas no papel não respeitar. Não, tem uma maioria ali de projetos que são enviados para Câmara, que a maioria escolhe, que vota a favor ou contra, é respeitar essas pessoas”, afirmou.

O prefeito disse ainda que quando os projetos chegarem para a sanção, pretende sentar com os vereadores para entender “porque que foi votado”. “Não é vetar por vetar, vetar porque é da direita, vetar porque é da esquerda, não, não tem nada disso. Isso no nosso mandato não vai acontecer”, afirmou.