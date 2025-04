Ex-presidente José Sarney testa positivo para Covid-19 aos 94 anos

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ex-presidente José Sarney, prestes a completar 95 anos na próxima semana, testou positivo para Covid-19 nessa quarta-feira (16/4). Segundo o G1, Sarney chegou a ser encaminhado para atendimento médico após apresentar sintomas gripais.

De acordo com assessores, ele passou por exames laboratoriais e de imagem para verificar o pulmão, mas já está em casa e passando bem. A expectativa é de que o ex-presidente fique bem até a data do seu aniversário, na quinta-feira, 24 de abril, quando planeja encontrar sua família no Maranhão, seu estado natal.

Ao lado do ex-presidente Tancredo Neves, Sarney é um dos principais nomes da redemocratização brasileira. Eles fizeram a chapa que elegeu o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de ditadura, em 1985.

Sarney era senador e ex-presidente do PDS, partido de apoio ao regime militar, quando, seis meses antes da eleição, deixou a sigla e se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o partido de oposição.

A dupla derrotou o então deputado federal Paulo Maluf (PDS-SP), com 480 votos no colégio eleitoral, marcando a última eleição indireta do país, em janeiro de 1985. Contudo, Tancredo nunca chegou a assumir o cargo de presidente em 15 de março.