Equipe médica de Glauber diminui visitas devido à saúde do deputado

A equipe médica de Glauber Braga está preocupada com a imunidade do deputado do PSol do Rio de Janeiro, que está em greve de fome há uma semana. Por isso, a equipe avalia diminuir o número de visitas ao deputado nas próximas semanas.

Os médicos apontam que a saúde do deputado vem piorando a cada dia devido à falta de comida. Glauber vem consumindo soro, isotônicos e água. A equipe pediu que todas as visitas usem máscaras ao entrar em contato com o parlamentar.

Glauber decretou greve de fome no dia 10 de abril, dia em que o parecer pela sua cassação foi aprovado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

O parlamentar disse que só sairá da greve de fome e das dependências da Casa quando o processo de sua cassação terminar. Aliados avaliam que o protesto fará com que o trâmite da cassação seja acelerado na Câmara dos Deputados.