Fachada da Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo. Carro do GSI foi roubado no na porta do colégio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi recuperado na manhã desta sábado (5/10) o veículo Volkswagen T-Cross que havia sido roubado, no dia anterior, de uma equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O crime ocorreu no momento em que seguranças vistoriavam a escola Estadual Doutor João Firmino Correia de Araújo, no Bairro Assunção, em São Bernardo do Campo (SP), no ABC paulista, onde o petista vota.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a equipe de investigação do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo foi informada na manhã deste sábado sobre o paradeiro do carro. Um vigilante o localizou, na noite de sexta, em um estacionamento de um supermercado na avenida João Firmino, no mesmo bairro de onde foi levado. O vigilante prestou depoimento e contou que, devido a obras em andamento, o local não dispõe de câmera de segurança.





Além do veículo, foram recuperados diversos itens, como relógios, celular, tablet, notebook, cartões bancários, um crachá, uma CNH e outros objetos. A pasta da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) afirmaram que o caso segue em investigação.





Como foi o roubo





Dois criminosos armados renderam uma motorista e roubaram celulares, computadores e outros objetos de funcionários da Presidência da República, na tarde desta sexta, no momento em que a equipe fazia uma vistoria na Escola Estadual Doutor João Firmino Correia de Araújo.

A motorista relatou à Polícia Civil que estava sozinha no carro enquanto três agentes de segurança averiguavam o interior da escola quando os criminosos chegaram. Segundo ela, os homens bateram na janela do veículo com suas armas, que aparentavam ser dois revólveres, e exigiram que ela saísse do carro.





Os criminosos levaram o T-Cross usado pela equipe. Também foram levados o celular da motorista e outros pertences que estavam dentro do carro. O GSI afirmou que nenhum armamento foi levado pelos criminosos. Afirmou ainda que o carro roubado era alugado e que a motorista era funcionária da locadora.