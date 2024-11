A sexta-feira (1º/11) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 16ºC e a máxima pode chegar aos 30ºC. A umidade relativa mínima do ar em BH fica em torno de 40% à tarde.

Na maior parte de Minas Gerais, o dia deve ficar nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica instável em praticamente todo o estado. O céu se manterá nublado com pancadas de chuva no período da tarde nas regiões Central, Leste e Triângulo Mineiro.









Nas demais regiões do estado, a chance de chuva é pequena. No entanto, há a chance de ocorrência de chuvas isoladas devido à combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade na atmosfera.





Nas regiões Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Mucuri e Rio Doce, o céu fica parcialmente nublado com trovoadas isoladas. Já nas regiões do Noroeste, Norte e Jequitinhonha, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a qualquer momento.





Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Ainda segundo o órgão, as condições climáticas ficam assim até sábado (2/11).





A ocorrência de chuvas intensas em localidades isoladas no estado de Minas Gerais pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, de velocidade entre 40 a 60 km/h, até 10h da manhã.





Expectativas para Novembro





Segundo o Inmet, na sequência do terceiro outubro mais chuvoso da história de Belo Horizonte, o mês de novembro inicia-se com a estação chuvosa já estabelecida no estado. Assim, as pancadas de chuva típicas de primavera costumam ser frequentes, devido a configuração dos ventos em baixos, médios e altos níveis da atmosfera, aliados com a disponibilidade de umidade. Além disso, a partir de novembro, a configuração da Zona de Convergência do Atlântico (ZCAS) se tornará mais recorrente.





A previsão para o mês é de chuvas e temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média em Minas Gerais. De acordo com a climatologia 1991-2020, a expectativa é de precipitação de 236,0 mm, média das temperaturas máximas de 27,7 °C e média das temperaturas mínimas de 18,9 °C.