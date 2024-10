Prefeito eleito no primeiro turno em Betim, na Grande BH, o candidato Heron Guimarães (União) elencou as chuvas como o primeiro desafio que enfrentará no novo mandato. Ex-secretário de Saúde do atual prefeito, Vittorio Medioli (sem partido), Heron recebeu 52,46% dos votos válidos neste domingo (6/10), o que corresponde a mais de 108 mil votos.

"O nosso principal assunto, neste momento de transição, serão as chuvas, pois sabemos que temos uma população carente que precisa deste cuidado", declarou ele.

Ao ser questionado sobre o que teria a dizer aos betinenses que não votaram nele, o prefeito eleito afirmou que vai "governar para todos e vocês vão se convencer de que a cidade estava certa".

O candidato vem afirmando que dará uma atenção especial à questão do transporte público, com nova licitação, tarifa social e gratuidade para pessoas com deficiência e estudantes.

Pautas voltadas à população feminina também foram destacadas pelo prefeito eleito, como a criação da Casa da Mulher de Betim, para oferecer atendimento social e jurídico a mulheres vítimas de violência.

O projeto "Nosso Beco, Nosso Bem" prevê revitalizar becos na cidade com mais limpeza, iluminação, melhorando o acesso e o visual, segundo o candidato.

O segundo candidato mais votado foi Dr. Vinícius (PV), que recebeu 38,22%, o que equivale a mais de 79 mil votos. Em seguida, veio Pedro Betinense (Mobiliza), 9,05%, com mais de 18 mil; e, por último Zulu (PCB) com 0,27%, somando 554 votos.